Tam bir vitamin deposu!

Kırmızı-etli görüntüsü ve lezzeti ile yaz meyvelerinin en sevilenleri arasında yer alan kiraz, bol miktarda C vitamini içeriyor. Şifa deposu bu besinin faydalarını Diyetisyen Şeyma Yılmaz sıralıyor.

Kiraz, çilek, yabanmersini, böğürtlen, vişne, ahududu gibi kırmızı-mor meyveler yüksek antioksidan içerir ve düşük kaloriye sahiptir. Antioksidanlar, vücudumuzda hücrelere zarar veren, doku hasarına yol açan serbest radikallerle savaşırlar ve hasarı azaltırlar. Dolayısıyla antioksidan bakımından zengin bir beslenme tarzı vücudumuzu güçlendirir, yaşlanmayı yavaşlatır. Kalp hastalıkları, kanser, obezite ve diyabet gibi birçok hastalığın önlenmesine de yardımcı olur. Kiraz da antioksidan bakımından zengin gıdalardan bir tanesidir. Mevsimine gelmişken bu lezzetli meyveyi bol bol tüketmeniz için birçok sebep var.

Gelin bunlara birlikte bakalım.

• Kiraz, antioksidan oranı en yüksek meyvelerden biridir. Antosiyanin, diğer fenolik maddeler, terpenler gibi antioksidan maddeler bakımından zengindir. Kiraza kırmızı rengini veren antosiyaninler, meyve olgunlaştıkça artar. Kirazın renginin koyuluğu arttıkça antosiyanin miktarı da artar. Antosiyaninler, ince kan damarlarının iç çeperlerini güçlü tutup kan ve oksijenin her noktaya ulaşmasını sağlar. Kiraz yüksek antioksidan ve lif içeriğiyle birçok farklı kanser türü riskinden korur. Cilt sağlığına faydalıdır.

• Kiraz, ürik asit seviyesinin düşmesine, gut ve eklem ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Yapılan bir çalışmada bir gece aç bırakılan kişilere 280 gram kiraz verilerek hızlı bir şekilde tüketmeleri istenmiş, 5 saat sonra kan örnekleri incelendiğinde plazma ürik asit seviyesinde yüzde 15 azalma görülmüştür.

• Hem yağda hem suda çözünen bir antioksidan olan melatoninin kaynaklarındandır. Melatonin, aynı zamanda vücudun biyoritmini düzenleyen karanlıkta uykuya geçişe yardımcı olan bir hormondur. Dolayısıyla kirazdaki melatonin uykuya dalmayı kolaylaştırabilir.

• Kiraz, içerdiği lif ve antioksidanlarla, toplam kolesterolün ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olarak kalp sağlığını korur ve inme riskini azaltır.

• İyi bir C vitamini ve potasyum kaynağıdır. 12 adet kiraz 60 kaloridir, 15 gram karbonhidrat içerir. Diyabet hastaları miktarına dikkat ederek tüketebilir.

• Meyvenin saplarından yapılan çay ödem atmak amacıyla kullanılabilir, idrar söktürücüdür.



