TAM YETKİ ALDI!

DP Parti Meclisi hükümet görüşmelerini yürütme konusunda Serdar Denktaş’a yetkilendirirken, başka parti adaylarına destek verdiği tespit edilen 5 isim disiplin kuruluna sevk edildi

DP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, seçim sonuçları ve süreci tartışarak, hükümet görüşmelerini yürütme konusunda Genel Başkan Serdar Denktaş’a tam yetki verdi. DP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, seçimlerde başka bir siyasi parti adayına destek verdiği tespit edilen Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Avkıran Alanlı, PM üyesi Hüda Hüdaverdi, Gençlik Örgütü Başkanı Mahmut Hüdaverdi, Lefkoşa Gençlik Örgütü Başkanı Muhammed Shanableh, Gönyeli Gençlik Örgütü Başkanı Mehmet Ali Hüdaverdi’yi parti tüzüğünün 93. Maddesi uyarınca disiplin kuruluna sevk etti.



DP Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi, önceki akşam seçimi değerlendirmek ve olası bir hükümet oluşumunu görüşmek amacıyla toplandı.

DP’den verilen bilgiye göre, DP Genel Merkezi’nde saat 19.00’da başlayan toplantıda, hükümet kurma çalışmalarını yürütmek için DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’a oybirliği ile yetki verildi.



“Tüm raporlar”



DP Genel Başkanı Serdar Denktaş da, basına yaptığı açıklamada şöyle dedi:



“Hükümet görüşmeleri konusu Parti Meclisi’nde enine boyuna tartışılmış ve Genel Başkan olarak bana tam yetki verilmiştir. Bu görüşmeleri yürütürken önemli addedilen prensiplerden kopmaksızın bir müzakere dönemi geçirilmesi gereği üstünde durulmuştur.



DP ile ilgili olsun olmasın tüm raporların soruşturulması, Başkanlık Sisteminin tartışmaya açılması, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın yeniden ele alınması, Kamu Reform Yasası gibi hususların hayata geçirilmesi ve siyaset ile halkımızı yeniden barıştıracak bir icraat dönemi yaşatılması gereği öne çıkmıştır. Parti Meclisi’nin bu önerileri doğrultusunda partilerle gerekli görüşmeleri yürüterek sonucu tekrar Parti Meclisi’nde değerlendireceğiz.”

Yaklaşık 5 saat süren toplantıya Parti Meclisi üyeleri ile birlikte DP milletvekili adayları da katıldı.



DENKTAŞ BAŞKANLARI KUTLADI



Öte yandan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Cumhuriyet Meclisi’nde temsil hakkı kazanan partilerin başkanlarını telefonla arayarak kutladığı bildirildi.



DP’den yapılan açıklamaya göre Denktaş telefon görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, “ülke demokrasisi adına hükümet kurma görüşmelerinin yanında, tüm siyasi partilerin birbiriyle sağlıklı diyalog kurmasının önemli olduğunu, bu bakımdan Meclis’e giren tüm partileri parti başkanları nezdinde arayıp kutladığını” ifade etti.