Tamam boks dedik ama bu ne!

Tolgahan Sayışman yeni dizisi için çalışmaya devam ediyor. Boks eğitimi alan Sayışman'ın vücudunda morluklar oluştu.

Eşi Almeda, Tolgahan'ın fotoğrafını paylaşıp sitem etti.

"Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!"

'TOLGAHAN'I DOĞURDUM SANDIM'

4 Mayıs'ta oğlu Efehan'ı kucağına alan Almeda Abazi, “Bebek kime benziyor?” sorusuna, “İlk gördüğümde Tolgahan’ı doğurdum sandım. Ona, ‘Aaa bu sensin’ dedim. Sanki kucağıma küçük Tolgahan’ı verdiler. Ziyarete gelenler de aynı şeyi söyledi. Hatta kan grupları da aynı” cevabını vermişti.