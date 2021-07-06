Tamamen aşılanmış 450 kişi coronaya yakalandı

Norveç Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI), corona virüsüne (Covid-19) karşı tamamen aşılanmış 450 kişinin Covid-19'a yakalandığını duyurdu. Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Espen Rostrup Nakstad ise "Bu rakam, aşıların Covid-19'a etkisinin yüzde 100 olmadığını doğruluyor" dedi.

Corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında aşılama kampanyalarının hız kesmeden devam ettiği Norveç’te, virüse karşı tamamen aşılananlarda Covid-19 tespit edilmesi gündem oldu. Norveç Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (FHI) tarafından yapılan açıklamada, ülkede Covid-19’a karşı tamamen aşılanan 450 kişiye Covid-19 teşhisi konduğu kaydedildi.

Açıklamada, vakalardan 26’sının hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 21’inden çoğunun ise 75 yaş ve üzerinde olmak üzere yüksek ile orta derecedeki risk gruplarından olduğu ifade edildi. Vakalardan 19’unun ise hayatını kaybettiği, bunlardan 15’inin riskli gruplarda yer aldığı ve 2’si hariç tümünün 80 yaşın üzerinde olduğu belirtildi.

FHI Başhekimi Sara Viksmoen Watle, Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Espen Rostrup Nakstad ile katıldığı bir yerel kanalda yaptığı açıklamada, tespit edilen pozitif vakaların Norveç’te tamamen aşılananların sadece yüzde 0,03’ünü oluşturduğunu belirterek, “Covid-19’a karşı tam aşılanmış kişilerde bu tür çığır açan enfeksiyonların rastlanması çok düşük bir ihtimal. Bulgular, aşıların testleri sırasında gördüklerimizle ve diğer ülkelerden gelen gözlem verileriyle aynı fikirde. Covid-19 aşıları yüksek derecede koruma sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“AŞILARIN CORONAYA ETKİSİNİN YÜZDE 100 OLMADIĞINI DOĞRULUYOR”

Müdür Yardımcısı Nakstad ise Watle ile birlikte yaptığı açıklamada, aşıların Covid-19’a karşı yüzde 100 koruma sağlamadığını vurgulayarak, “Bu rakam, aşıların Covid-19’a etkisinin yüzde 100 olmadığını doğruluyor. Yaklaşık 10 aşılıdan 1’inin Covid-19’a maruz kaldıktan sonra test sonucunun pozitif çıkabileceğini biliyoruz. Neyse ki, çoğu insanda Covid-19 aşıları oldukça iyi bir etkiye sahip olduğundan, aşılananlardan çok azı ciddi bir hastalığa yakalanıyor” ifadelerini kaydetti.



Hastaneye kaldırılan vakaların çoğunun yaşlı olmasına da değinen Nakstad, “Bunun nedeni, aşılama sonrası bağışıklık tepkisinin en zayıf yaşlılar arasında olması. Bu nedenle, aşılamadan sonra yaşlıların Covid-19’a yakalanma ihtimali daha yüksek. Rakamlar, aşılı kişiden Covid-19’a yakalanan birkaç kişi hariç, büyük çoğunluğunun ciddi hastalıklara karşı iyi korunduğunu doğruluyor. Aynı zamanda bu rakamlar bize, virüsün henüz sürü bağışıklığına ulaşmamış toplumda yayılması durumunda, aşıları tam olan bazı kişilerin de ciddi şekilde hastalanıp hayatını kaybedebileceğini hatırlatıyor” dedi.

sözcü.com.tr