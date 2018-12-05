'Tamer Karadağlı beni korkutuyor'

Oyunculuğunun yanı sıra hayvan hakları savunuculuğu ile tanınan Tuna Arman, geçtiğimiz gün Vadistanbul AVM'de görüntülendi.

Vadistanbul'da bir restoranda yemek yedikten sonra alışveriş turuna çıkan Tuna Arman, ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinin çekimlerine keyifli bir şekilde devam ettiklerini ve Tamer Karadağlı’nın setteki korkutucu şakaları ile başının dert olduğunu olduğunu söyledi.

Başarılı oyuncu, “Dizi setinde en çok Tamer Karadağlı eğleniyor. Beni korkutmak en büyük eğlencesi oldu" ifadelerini kullandı.

Arman, objektiflere poz verdikten sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.