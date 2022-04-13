Tandırda baygın bulunan 1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası! 1 kişi gözaltında
Tandırda baygın bulunan 1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası! 1 kişi gözaltında
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 16 yaşındaki H.Ö. ise gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan haberalamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.
YOĞUN BAKIMA ALINDI
Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri inceleme yaptı.
İSTİSMARLA SUÇLANAN ŞAHIS GÖZALTINDA
Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.
AA
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