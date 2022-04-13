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  3. Tandırda baygın bulunan 1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası! 1 kişi gözaltında
Tandırda baygın bulunan 1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası! 1 kişi gözaltında

Tandırda baygın bulunan 1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası! 1 kişi gözaltında

Tandırda baygın bulunan 1,5 yaşındaki bebeğe cinsel istismar iddiası! 1 kişi gözaltında

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1,5 yaşındaki kız çocuğu tandır evinde baygın bulundu. Yoğun bakıma kaldırılan küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen 16 yaşındaki H.Ö. ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerinin yakınlarında oynayan kız çocuğundan  haberalamayan yakınları çevrede yaptıkları aramada, kız çocuğunu ekmek pişirmek için kullanılan tandır evinde baygın halde buldu.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, yoğun bakımda tedavi altına alındı. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri inceleme yaptı.

İSTİSMARLA SUÇLANAN ŞAHIS GÖZALTINDA

Ekipler, yaptıkları incelemenin ardından olayla bağlantısı olduğu ve küçük kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla H.Ö'yü (16) gözaltına aldı.

AA

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