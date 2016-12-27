TANIK DİNLETİLECEK!

Tutuksuz yargılanması için tanık dinletilecek

Mağusa’da Ekim ayında meydana gelen kuyumcu hırsızlığı ile ilgili tutuklanan Rum vatandaşı Pavlos Pavlikkas, cezaevi talebi ile çıkarıldığı mahkemede avukatın isteği üzerine 1 gün daha poliste tutuklu kalacak

Nadire BAHADİ

Mağusa Zafer Anıtı Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumculuk” isimli iş yerinde Ekim ayında meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili tutuklanan Rum vatandaşı Pavlos Pavlikkas 4 günlük tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden yargıç karşısına çıkarıldı. Polis memuru Raif Safa, mahkemede zanlı Pavlikkas’ın verdiği gönüllü ifadesinde suç ortakları ile birlikte kuyumcu hırsızlığı yapmak için anlaştıklarını söyleyip zanlının suçu itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru Safa mahkemede zanlının tutuklu yargılanması için 3 ay cezaevi talep ederken, zanlının avukatı Öner Şerifoğlu ise Pavlikkas’ın tutuklu yargılanmaması için kefil olabilecek şahısları mahkemede tanık dinletebilmek için davanın bugüne ertelenmesini talep etti. Mahkeme zanlı Pavlikkas’ın kendisini savunmasına fırsat tanınması açısından teminat duruşmasını bugüne erteledi.

Polis cezaevi talep etti

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Raif Safa mahkemede verdiği ifadesinde, 22-24 Ekim tarihleri arasında Zafer Anıtı Ticaret Merkezi’nde faaliyet gösteren “Emtaş Kuyumculuk” isimli iş yerinin arka duvarına 45*45 ebatlarında bir deliğin açılarak içeriye giren şahısların 2 çelik kasaya hasar verdikten sonra 136 bin TL değerindeki altınları çalıp aynı delikten çıkarak kaçtığını anımsattı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında kuyumcu hırsızlığı ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın yürütüldüğünü ifade eden Safa, 16 Aralık tarihinde Metehan Sınır Kapısı’nda tespit edilip tutuklanan zanlının polise verdiği gönüllü ifadede isim olarak tespit edilen ancak henüz yakalanamayan kişiler ile Güney’de KKTC’ye geçerek hırsızlık yapacakları yönünde anlaşıp geldiklerini kendisinin hırsızlıkta olayında dükkana girmeyerek gözcülük yaptığını itiraf ettiğini söyledi. Olay ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Safa, zanlının yargılanmaktan kaçmasını önlemek amacı ile 3 ay cezaevine gönderilmesini talep etti.

Avukat Şerifoğlu tanık dinletmek istedi

Zanlı Pavlos Pavlikkas’ı temsil eden avukat Öner Şerifoğlu cezaevi talebine itirazda bulundu. Polisin zanlının ifadesini usulüne uygun şekilde almadığını belirten Şerifoğlu, cezaevi talebi ile de zanlının cezalandırmaya çalışıldığını ifade etti. Zanlının Rum vatandaşı olmasının yargılanmaktan kaçacağı anlamına gelmediğini söyleyen Şerifoğlu, teminata bağlanıp serbest bırakılabilmesi için tanık dinleteceği gerekçesi ile zanlı Pavlos Pavlikkas’ın 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep edip davanın bugüne ertelenmesini talep etti.

Havadis