TANRIKUL VE CANBAZ AİLELERİNİN ACI GÜNÜ!

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke’nin tanınmış ailelerinden, Ali Tanrıkul, Gizem Tanrıkul Canbaz ve basın camiasından Burhan Canbaz’ın babaları Güven Tanrıkul, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu geçtiğimiz gün beklenmedik bir şekilde hakkın rahmetine kavuştu.

Güven Tanrıkul, dün Lefke’de Şeyh Nazım Kibrisi ( Orta ) camide kılınan öğle namazından sonra gözyaşları arasında Lefke Kabristanlığında defnedildi.

Tanrıkul’un cenazesine, Meclis Başkanı Sibel Siber, Lefke Kaymakamı Halil Çorba, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Askeri ve Siyasilerden bazı isimler, ailesi, Lefke ve bölge halkı, basın camiasından birçok isim, sevenleri ve ailesi katıldı.

Havadis