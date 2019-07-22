Tansiyon düşüklüğü olanlar dikkat!

Eğer otururken veya kalkarken kısa süreli baş dönmesi veya sersemlik yaşıyorsanız tansiyon sorunu yaşıyor olabilirsiniz. Tansiyon düşüklüğünün altında yatan birçok sebep olabilir ve bu sebepler çok geniş yelpazeye yayılabilir

Düşük tansiyon tedavisinin doğru şekilde belirlenmesi için altında yatan sebeplerin iyi belirlenmesi gerekir. Düşük tansiyon sorunuyla kaşı karşıya olduğunuzdan şüpheleniyorsanız mutlaka doktorunuza başvurarak teşhis ve tedavi sürecini başlatmalısınız.

Tansiyon Düşmesine Ne İyi Gelir?

Ani tansiyon düşmelerinde kullanabileceğiniz bazı pratik bilgiler işinize yarayabilir. Bunlar:

Tuz: Sodyum tansiyonun yükselmesini sağlayabilir. Uzmanlar düşük tansiyon sorunu yaşayan kişilere sodyum içeren tuz tüketimini tavsiye etmektedirler. Sodyum özellikle yaşlı ve hastalarda olumsuz sonuçlara neden olabilir bu yüzden öncelikle doktorunuza başvurmanızı öneririz.

Daha Fazla Su: Vücudun ihtiyacı olduğu kadar su tüketmemek tansiyona neden olabilir. Düzenli olarak su tüketmek düşük tansiyon problemlerini ortadan kaldırabilir. Bunlar düşük tansiyona karşı alınacak ve hiçbir risk taşımayan fiziki önlemlerdir. Bunların yanında bazı yiyecekler ve besinler tansiyon düşüklüğüne faydalı olabilir.

Kahve: Kahve, çikolata düşük tansiyonun geçici olarak yükselmesine yardımcı olabilir. Sık sık tansiyonu düşenler sabahları günde bir bardak kahve ile başlayabilirler. Kafeinin fazla tüketilmesi zararlı olabilir bundan dolayı tek alternatifiniz kahve olmalı.

Üzüm: Üzüm doğal olarak hipotansiyon tedavisi için mükemmel geleneksel tedavi metodu olarak kabul edilir. Güne yayarak ortalama 30-40 üzüm, kuru üzüm yemek düşük tansiyona iyi gelebilir. Bunun yanında 3-4 badem veya 10-15 kuş üzümü ekleyebilirsiniz.

Fesleğen: C vitamini, magnezyum, potasyum ve pantotenik asit açısından zengin olduğu için düşük tansiyona faydalıdır. Bunun yanında zihinsel faaliyetleri artırır ve zihni açar.

Meyan Kökü: Meyan kökü düşük seviyelerdeki tansiyonun dengelenmesi için en etkili alternatif tedavi olarak gösterilir. Ayrıca kronik yorgunluk sendromu tedavisinde etkilidir.

Havuç Suyu: Biraz bal karıştırılarak içilen bir bardak havuç suyu düşük tansiyonun yükselmesini sağlayabilir. Düşük tansiyon için kullanılan etkili yöntemlerden birisidir.

Limon Suyu: Limon suyu düşük tansiyon yanında yüksek tansiyona da yardımcı olur. Düşük tansiyon için biraz tuz ve şeker karıştırılarak içilmesi düşük tansiyona anlık fayda sağlayabilir.