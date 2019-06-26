"Tansiyonun zararlı etkilerini arttırıyor"

Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Rodi Sarı Polat, beyin kanamaları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Yaz aylarında güneşin neden olduğu yüksek hava sıcaklığının, hipertansiyonu tetikleyerek beyin içi kanamalara neden olabildiğini belirten Uz. Dr. Polat, beyin damarlarının yaş ilerledikçe yıprandığını ve elastiki özelliğini kaybettiğini söyledi. Uz. Dr. Polat, “Bu nedenle yüksek tansiyonu olan ileri yaştaki kişilerde, özellikle de yaz aylarında, direnci yeterince azalan beyin damarlarında yırtılma ve beyin kanamaları ortaya çıkabilmektedir. Beyin dokusunun zedelenmesi ya da damarlarının yırtılması sonucu ortaya çıkan ve yaşamsal tehdit oluşturan beyin kanamaları, bazen travmatik bazen de farklı nedenlerle görülmektedir. Başın darbe alması olarak tanımlanan travmalarda, darbenin geldiği yer ve kafada oluşturduğu hasara bağlı olarak beyin kanaması oluşabilir. Kafa travması dışında beyin kanamalarının ana nedeni hipertansiyondur. Bunun dışında damar duvarının yapısal bozukluğuna bağlı olarak gelişen anevrizmalar, areriovenöz malformasyonlar, tümörler ile bazı kan hastalıklarında da bu soruna rastlanabilir. Diyabet ve hipertansiyon hastaları ile sigara içenler ve obezite problemi olanlar, beyin kanaması bakımından birinci derece risk grubunda yer aldıkları unutulmamalıdır” dedi.

“Belirtileri önemseyin”

Beyin kanamasına işaret edebilen bazı belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden hastaneye başvurulması gerektiğini kaydeden Uz. Dr. Polat, şöyle devam etti:

“Ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı-kusma, konuşma güçlüğü ve baş dönmesi, bilinç bozukluğu, nöbet geçirme, görsel bozukluklar, kısmi veya tam körlük, görme alanı kayıpları, ince motor hareket bozuklukları, denge ve koordinasyon bozuklukları, kısa dönemli hafıza problemleri bu gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden hastaneye gidilmelidir. Beyin kanamaları yaşamı tehdit eden, tedavi edilse bile bazı hasarlara yol açabilen bir sorundur. Oluştuğu ilk anda belirti vermeyebilen beyin kanamasından şüphelenildiği anda ambulans çağrılmalı ve hasta hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna kaldırılmalıdır. İlk 24 saat önemlidir ve hasta müşahede altında tutulmalıdır. Tedavinin üçüncü basamak yoğun bakımı olan, tam teşekküllü bir sağlık merkezinde yapılması çok önemlidir. Tedavide ilk amaç, beyinde oluşan kanamanın temel sebebini bulmak ve bunu ortadan kaldırmaktır. İlaç takibinin yeterli olmadığı durumlarda cerrahiye başvurulmaktadır. Tedavi planına, nöroloji ve beyin cerrahisi uzmanları ortak karar vermelidir. Beyin kanaması riskine karşı aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır. Güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkmayın, günde 2,5-3 litre su içmeyi ihmal etmeyin, alkollü ve asitli içeceklerden uzak durun, şemsiye veya şapka kullanın, düzenli spor ve egzersiz yapın, kilolarınızdan kurtulmaya çalışın, stres azaltıcı etkinliklerde bulunun, sigaradan uzak durun, diyetle aldığınız tuz miktarını azaltın, tansiyon ve kalp hastasıysanız ilaçlarınızı düzenli olarak kullanın.”