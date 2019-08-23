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TAPU DAVASI ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

TAPU DAVASI ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Girne’deki tapu davasında 3 zanlıya 6 gün daha tutukluluk verildi

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Girne’deki tapu davasında 3 zanlıya 6 gün daha tutukluluk verildi.

Girne’de ,sahte evrak davası bağlantılarının olduğu şüphesiyle tutuklanan , Mehmet Eminoğlu ,Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan 3 zanlıya 6’şar gün daha tutukluluk kararı verildi.

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