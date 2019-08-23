TAPU DAVASI ZANLILARI MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Girne’deki tapu davasında 3 zanlıya 6 gün daha tutukluluk verildi
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Girne’deki tapu davasında 3 zanlıya 6 gün daha tutukluluk verildi.
Girne’de ,sahte evrak davası bağlantılarının olduğu şüphesiyle tutuklanan , Mehmet Eminoğlu ,Serdar Özbekoğlu ve Muammer Uğursöz Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarılan 3 zanlıya 6’şar gün daha tutukluluk kararı verildi.
Etiketler : Girne, tapu davası, Muammer Uğursöz, Mehmet Eminoğlu , Serdar Özbekoğlu
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