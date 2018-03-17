TARİFESİ BÖYLE

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Nijerya uyruklu iki öğrencinin bulunduğu araçta arama yapan ve uyuşturucu madde bularak, Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi ile Ahmed Almahdi Aldau Mohammed’i gözaltına alan polis, satıcı oldukları öne sürülen Nawfak Athnab Ahmed Amaawy ve Nadir Hassan Nagah Marzouk’u da yakalamıştı.

Marzouk’un aracında ve evinde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, Amaawy’in çantasında da hem uyuşturucu hem de uyuşturucu hazırlamakta kullanılan öğütücü bulundu. Ayrıca zanlı Marzouk’un bir gram uyuşturucuyu 100 TL’ye sattığı da belirtildi. Haklarında soruşturma sürdürülen dört zanlı dün ek tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Önce onlar yakalandı

Soruşturmayı yapan polis, 14 Mart 2018 tarihinde saat 13.50 sıralarında Lefkoşa’da Esat Çınar Sokak’ta zanlılar Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi, Ahmed Almahdi Aldau Mohammed’in içinde bulunduğu TH 015 plakalı araçta yapılan aramada iki gram hintkeneviri ile metal öğütücü bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Mohammad Salem Mahmoud Alshigagi’nin söz konusu uyuşturucu maddeyi 13 Mart’ta aranan bir şahsın isteği ve para vermesiyle zanlı Nawfak Athnab Ahmed Amaawy’den 300 TL karşılığında 3 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini kaydetti. Polis, aynı gün belirlenen zanlı Amaawy'nin tespit edilerek üzerinde yapılan aramada sırt çantasında bir gram hintkeneviri ile 2 adet plastik öğütücü bulunduğunu belirtti.

6 gramı 600 TL

Zanlı Amaawy'den yapılan soruşturmada maddeyi 12 Mart’ta Gönyeli’de zanlı Nadir Hassan Nagah Marzouk'tan 400 TL karşılığında 5 gram olarak satın aldığını itiraf ettiğini kaydeden polis, gün zanlı Marzouk'un tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlıya ait araçta yapılan aramada ise 3 gram sentetik cannabionid uyuşturucu madde, 2 ayrı şeffaf naylona sarılı 2 gram hintkeneviri ile yine aracın bagajında 3 ayrı şeffaf naylona sarılı 3 gram hintkeneviri bulunarak emare alındığını kaydetti. Zanlı Marzouk'un Gönyeli’deki evinde yapılan aramada yatak odasındaki komodin çekmecesinde iki ayrı poşete sarılı 15 gram ağırlığında olan sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu aktardı. Polis, zanlı Marzouk'un vermiş olduğu ifadesinde maddeleri halen aranan bir şahıstan 14 gram hintkeneviri, 20 gram sentetik cannabionid türü uyuşturucu olarak satın aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, zanlının aldığı uyuşturucunun 6 gramını 600 TL karşılığında sattığını belirtti. Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, 5 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

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