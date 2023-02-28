Tarihi dayanışma! Ezeli rakip taraftarları, Fenerbahçelilere verilen yasağa karşı tek yürek

Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasında sarı-lacivertli taraftarlara deplasman yasağı getirilmesi, büyük ses getirdi. Fenerbahçeliler başta olmak üzere Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının da destek verdiği "Deplasmanıma dokunma" etiketi kısa sürede sosyal medyada gündemin zirvesine oturdu.

Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarlara deplasman yasağı getirmesi büyük tepki çekti. Tüm takım taraftarları sosyal medyada adeta tek yürek olarak yasağın kaldırılmasını istedi.

HER RENKTEN TARAFTAR OMUZ OMUZA

Kayseri İl Güvenlik Kurulu, Kayserispor- Fenerbahçe maçı öncesi sarı-lacivertli taraftarların Kadir Has Stadı'na alınmayacağını açıkladı. Büyük tepki çeken karar sonrası ezeli rakip taraftarları sosyal medyada adeta tek yürek oldu. "Deplasmanıma dokunma" etiketinin altında binlerce paylaşım yapan her renkten taraftar, karara sert tepki gösterdi.

FENERBAHÇE TARAFTARI, KAYSERİ'DE STADA ALINMAYACAK

4 Mart Cumartesi günü Kadir Has Stadı'nda oynanacak Kayserispor- Fenerbahçe maçına Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararıyla Fenerbahçe taraftarı alınmayacak. Kayseri İl Güvenlik Kurulu kararı gereğince son 20 gün içerisinde Fenerbahçe logolu Passolig kartını iptal eden kişiler, ev sahibi tribünlerden bilet/transfer alamayacaklar. Öte yandan Kayserispor biletleri, Fenerbahçe logolu Passolig Kartlar hariç tüm Passolig kartlar ile satın alabilecek.

"HÜKÜMET İSTİFA" SLOGANI ATILMIŞTI

Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmının Konyaspor maçında "Hükümet istifa" sloganı atmasının ardından bu kararın alınması dikkat çekti.

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