Tarihi değiştiren keşif!

Avusturya'da bir şatonun mahzeninde 500 yıllık sütyen keşfedildi. Son keşifle birlikte bir yüzyıl olduğuna inanılan sütyenin tarihi de değişmiş oldu.

Avusturya East Tyrol’daki Langberg Kalesi’nde iç çamaşırları bulundu. Kalenin gizli mahzeninde bulunan sütyen ve külotun 500 yıldan daha uzun bir zaman öncesine ait olduğu düşünülüyor.

Bu keşif, bir yüzyıl öncesine ait olduğuna inanılan sütyenle ilgili tarih inancını da değiştirdi.

Modern sütyeni Mary Phelps Jacob keşfetmiş ve 1914 yılında patentini almıştı.