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TARİHİ KİLİSE ÇÖKTÜ!

TARİHİ KİLİSE ÇÖKTÜ!

Lefkoşa’nın Arabahmet bölgesindeki St. Jacob’s Kilisesi, çöküntüye uğradı

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15’inci yüzyılda inşa edilen Lefkoşa’nın Arabahmet bölgesindeki St. Jacob’s Kilisesi, uzun yılların ilgisizliğine dayanamayıp çöküntüye uğradı. Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin Kıbrıslı Türk Temsilcisi Ali Tuncay sosyal medyadan yaptığı paylaşımda " bu eserin kurtarılması çabalarına katkı yapmaya hazırız" dedi.
 

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