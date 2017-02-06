TARİHİ MEKTUP!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre öncesi endişelerini dile getiren Meclis Başkanı Sibel Siber’e, kapsamlı bir mektupla cevap verdi. Mektup, müzakerelerde gelinen aşamayı gözler önüne seriyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre öncesi endişelerini dile getiren Meclis Başkanı Sibel Siber’e, kapsamlı bir mektupla cevap verdi. Mektup, müzakerelerde gelinen aşamayı gözler önüne seriyor

SADECE FEDERAL SEVİYEDE

Ağırlıklı ve çapraz oylama, sadece federal seviyedeki Başkanlık seçimlerinde geçerli olacak, kurucu devletlerin kendi seçimlerinde hiçbir şekilde herhangi bir oranda ağırlıklı oy kullanılması söz konusu olmayacak. “Yüzde 40 blok Rum oyu” iddiası geçerli değil

YEREL SEÇİMLERDE

Yasal ikametgah sahibi kişiler ancak yerel seçimlerde (muhtarlık, belediye) oy kullanabilecek, bu bağlamdaki siyasi hakkı kullanma bakımından %20’yi geçemeyecek. Yerel seçimler haricindeki kurucu devlet yürütme ve yasama seçimleri iç vatandaşlık temelinde olacaktır

AYRI AYRI VETO HAKKI

1960 Anayasası’nda, Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın sadece dışişleri, savunma ve güvenlik alanlarındaki Bakanlar Kurulu kararlarını veto etme hakkı bulunmaktaydı. Yeni yapıda, bu üç alanda karar alınabilmesi için Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın birlikte onayı gerekecek

OLUMLU GÖRÜŞ ALINACAK

Kıbrıs Türk tarafı ayrıca, tüm Bakanlar Kurulu kararlarının Başkan ve Başkan Yardımcısı’nın birlikte imzalanarak yürürlüğe girmesini savunduğundan, kararlarda mutlaka Kıbrıslı Türk Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın olumlu görüşü alınmış olacak

İade kapsamı belirlendi

GENİŞ UZLAŞI:

İade kapsamında olan mülklerle ilgili büyük oranda anlaşma sağlandı.

İşte o maddeler

1963 veya 1974’te dini mekan olarak kullanılan mülkler

Boşaltılacak askeri bölgeler

Tahsis edilmemiş mülkler

Yeni orman alanları

‘Duygusal bağ’ kategorisine göre iade edilebilecek evler (Bu konuda henüz uzlaşma yoktur)

Türk tarafı ne önerdi?

Kıbrıs Türk tarafı ise, etkilenmiş mülkün bugünkü durumuna bakarak şu öneriyi masaya koydu:

En çok 100 dönüm olacak şekilde;

Bölünmesi durumunda sulanabilir arazilerin en az 2 dönüm;

Diğer arazilerin ise 5 dönümden az olmayacak şekilde;

Tarıma elverişli olmayan ve geliştirilmemiş diğer mülklerde ise, mevcut kullanıcının 3 dönümden çok arazisi alması durumunda en fazla ⅓ mülkünü iade etmesi kaydıyla;

Eski mülk sahibine etkilenmiş mülkünün büyüklük veya değerinin ⅓’ünü iade etmeyi önermektedir.

Hangi mülkler iade kapsamında?

DÖRT MADDEDE UZLAŞI:

İade kapsamında olan mülkler belirlendi

1963 veya 1974’te dini mekan olarak kullanılan mülkler

Boşaltılacak askeri bölgeler

Tahsis edilmemiş mülkler

Yeni orman alanları

‘Duygusal bağ’ kategorisine göre iade edilebilecek evler (Bu konuda henüz uzlaşma yoktur)

Uzlaşılan noktalar

ÖNEMLİ İLERLEMELER:

Liderler bir yönetim ve güç paylaşımı başlığında ciddi ilerlemeler sağladı

Bakanlar Kurulu 7 Rum 4 Türk’ten oluşacak

Senato, Yüksek Mahkeme, Kamu Hizmeti Komisyonu’nda sayısal eşitlik olacak

Vatandaşlık ve Muhaceret Kurulu’nda sayısal eşitlik olacak

Yarı-yargısal federal düzenleyici kurullarda sayısal eşitlik olacak;

Federal kamu hizmetinde her seviyede her kurucu devletten en az ⅓ oranında katılım olacak

Havadis