Tarihi Soğuklar Kanada'yı Esir Aldı! Niagara Şelalesi Dondu, Görüntüler Nefes Kesti

Kanada'yı etkisi altına alan soğuk hava, adeta tüm ülkenin buz tutmasına sebep oldu.

-44 dereceye kadar düşen sıcaklıklar yüzünden bazı şehirlerde mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısı yapılıyor.

ŞELALE DONDU!

Meşhur Niagara Şelalesi'nin Kanada tarafında kalan kısmı da bu tarihi soğuklardan nasibini aldı. Şelalenin donduğu ve ortaya oldukça ilginç görüntüler çıktığı görüldü. Niagara Şelalesi'ni ziyaret edenler olağanüstü manzara karşısında büyülendiklerini ifade etti.

1 KİŞİ DONARAK ÖLDÜ

Yetkililer, halkı aşırı soğuğun neden olduğu don ısırması ve hipotermi gibi durumlarla nefes, göğüs ağrısı ve kas ağrıları ve halsizlik, uyuşukluk, el ve ayak parmaklarının renginde değişiklik gibi semptomların görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği konusunda uyardı.

Quebec City Polis Sözcüsü, kentin Limoilou Mahallesindeki bir binanın dışında Real Charron (57) adındaki kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Charron'un hipotermiden öldüğü ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Pare, otopsi sonuçlarını beklediklerini ifade etti.

1 HAFTA DAHA DEVAM EDECEK

Dondurucu soğukların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.