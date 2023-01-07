Tarikatta bir utanç davası daha… Bu kez 9 yaşındaki çocuğa…

Kendisini "mehdi" ilan eden bir tarikat liderinin olay tarihinde 9 yaşında olan müridinin kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Küçük kızın şikayeti üzerine yargılanan tarikat liderine 11 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ancak mahkeme sanığı tutuklamazken, sadece yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya G.’nin 6 yaşındaki kızı H.K.G.’yı müridi Kadir İstekli ile imam nikahıyla evlendirme olayı Türkiye’yi ayağa kaldırmıştı. Bu olayın yankıları devam ederken, Çaycuma’da 9 yaşındaki kız çocuğunun tarikat lideri tarafından cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıktı.

lçenin Saltukova beldesinde, iddialara göre kendisini “mehdi” ilan eden ve bir tarikatın lideri olduğu ileri sürülen İ. A. (49), ailesiyle birlikte tarikata ait çiftlikteki villada kalan ve olay tarihinde 9 yaşında olan H.K.Y’yi cinsel istismarda bulundu. Yaşadığı olayı annesine anlatan küçük kız, kendisine inanmamaları üzerine 15 yaşındayken sanıktan şikayeti oldu.

TARİKATIN ÇİFTLİĞİNDE KALMIŞLAR

Çocuk İzleme Merkezi’nde 14.09.2019 tarihinde ifade veren H.K.Y., ailesinin olay tarihinde tarikat mensubu olduğunu, annesi L.Y., babası Y.Y. ve kardeşiyle birlikte İ. A.’nın Çaycuma’daki çiftliğine gönderildiklerini söyledi. İstanbul’daki tarikat liderinin ölmesi üzerine İ.A.’nın lider olduğunu belirten H.K.Y, 1.5 yıl ailesiyle birlikte bu çiftlikteki 3 katlı villada kaldıklarını anlattı. 9 yaşındayken ilk kez cinsel saldırıya maruz kaldığını dile getiren küçük kız, yaşadığı olayı annesine, ablasına ve bir arkadaşına anlattı. Ancak, ailesinin İ.A’yı mehdi olarak gördüğünü ve kendisine inanmadıklarını ileri sürdü.

“SADECE GÜLÜMSÜYORDU”

Tarikat lideri İ.A.’nın kendisine ilk cinsel saldırıyı banyoda yaptığını ayrıntılı bir şekilde anlatan H.K.Y, olay günü anne ve babasının başka bir şehre gittiklerini, iki ablasının da çiftlikte salça işleriyle uğraştıklarını söyledi. Evin salonunda oturduğu sırada İ.A.’nın kendisini çağırdığını vurgulayan H.K.Y, “İ.A. yanıma geldi ve beni banyoya götürdü, kapıyı kilitledi. Beni dudağımdan öptü, kıyafetlerimi çıkardı. Kendisi de kıyafetlerini çıkardı. Bana bir şey demedi. Sadece gülümsüyordu. Sonra bana ‘söyleme’ dedi. Bu olayın, o zaman ne olduğunu bilmiyordum. 30 dakika kadar sürdü. Sonra ‘Giyin’ dedi giyindim. Banyodan önce o çıktı, sağa sola baktı, sonra ben çıktım” ifadelerini kullandı.

AİLESİ KÜÇÜK KIZA İNANMADI

İfadesinde ailesine güvenmediğini vurgulayan H.K.Y., “İ.A.’nın bu şekilde dokunmaları 3 hafta, 1 ay kadar sürdü. Beni bazen kendisi, bazen biriyle haber yollayarak çağırıyordu. Beni çağırma sebebini biliyordum. Neden bilmiyorum sustum. O zamanlar İ.A.’nın mehdi olduğu söylenmişti. Birilerine söylersem çok kötü şeyler olacağını düşünüyordum. Olayı küçük ablam N.Y.'ye 13-14 Temmuz 2019 tarihinde anlattım. Ancak ablam bana inanmadı. Bu dokunmalar hep bu şekilde oldu. Anneme ilkinde anlattım, annem geçiştirdi. İkinci olduğunda da anlattım, annem yine geçiştirdi. Olmamıştır bakışı vardı annemde. Ben yedinci sınıftayken tekrar konuyu açtım, konuştuk, tartıştık. Anneme, hiç bir şey yapmadığını söyledim” dedi.

“BU BİR SINAV, KÜÇÜK BİR ŞEY”

İlkokul 4. sınıfı bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Kayseri’ye taşındıklarını anlatan H.K.Y. “3 yıl boyunca Zonguldak'a gitmedik. 2019 yazında Zonguldak'a ailem ile gittik, bir hafta kaldık. Buradayken ablam N.Y. ile birlikte İ.A. ile konuştuk. İ.A. bana yaptıklarını sordum. Bunun bir sınav olduğunu, küçük bir şey olduğunu söyledi ama reddetmedi. Buna ablam N.Y. şahittir. Daha sonra ablamı alıp Kayseri'ye döndük. Biz Kayseri'deyken İ.A., ablam N.Y.’yi telefonla aradı ve olayı inkar ederek, benim kafamda kurguladığımı söylemiş. Ayrıca ilk dokunma döneminde İ.A.’nın kardeşi de bana sarılmaya çalıştı, ancak ben müsaade etmedim. Başka bir şey olmadı. Büyük ablam N.Y., bana İ.A.’nın 19 yaşındayken ona da cinsel istismarda bulunduğunu söylemişti” diyerek şikayetçi oldu.

CEZA VERİLDİ AMA TUTUKLANMADI

Küçük kızın şikayeti üzerine Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan dava 29 Kasım 2022 tarihinde tamamlandı. Mahkeme, İ.A.’nın 12 yaşını tamamlamamış mağdura yönelik olarak sarkıntılık boyutunu aşacak şekilde cinsel istismar suçunu işlediği kanaatine vardı.

Sanığın dini duyguları istismar ederek duyulan güvenden kaynaklı eylemi gerçekleştirmesindeki kolaylık ve mağdurun ruh sağlığının olay nedeniyle bozulduğunu dikkate alan mahkeme heyeti İ.A.’ya 11 yıl hapis cezası verdi. Değişik zamanlarda aynı suçu tekrarladığı için sanığın cezasını 1/4 oranında artıran mahkeme, cezayı 13 yıl 9 aya çıkardı. Ardından da sanığın sabıkasız olduğunu, cezanın sanık üzerindeki ıslah edici etkileri lehine takdir indirimnedeni olarak kabul ederek İ.A.’nın cezasını 11 yıl 5 ay 15 güne indirdi. Mahkeme yargılama süresince sanığın adli kontrol tedbirlerine uyduğunu belirterek, sadece yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Öte yandan İ.A.’nın karara itiraz ederek, dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdığı belirtildi.

ÇİFTLİĞİN ETRAFI YÜKSEK DUVARLARLA ÇEVRİLİ

Hacılar Düzköy Mahallesi'nde bulunan tarikata ait çiftliğin, tel örgülü yüksek duvarlarla çevrili ve dış dünya ile bağlantısının kesik olması dikkat çekiyor. Tarikata üye aileler ve çocuklarının, çiftlikteki tarla ile seralarda yetiştirdikleri ürünleri, pazarlarda sattıklarını söyleyen köy sakinleri, İ.A.’nın dışarıya çıkmadığını ailesi ve müritleriyle birlikte çiftlikte yaşadığını, ülkenin her yerinden otobüslerle insanların çiftliğe geldiğini ve içeride ne olup bittiğinden kimsenin haberinin olmadığını söyledi.

sözcü.com.tr