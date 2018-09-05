TARIM BAKANLIĞI BİNASI BOŞALTILIYOR!

Tarım bakanlığı önündeki eylemde arbede yaşandı.

Eylemciler bakanlık binası kapısını zorlayarak bina içerisine girdi.

Olaya çevvik kuvvet müdahale etti.

İçeriye giren eylemcileri, çevik kuvvet ile birlikte, Hayvancılar Birliği ve Çiftçiler Birliği Başkan ve genel sekreterleri; binanın dışına çıkmaları halinde Tarım Bakanı Erkut Şahali’nin kendileri ile konuşacağı yönünde ikna ederek dışarı çıkardı.