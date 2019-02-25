TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına Cihangir köyü ile devam edecek
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Cihangir köyü ile sürdürecek.
Bu çerçevede, 27 Şubat Çarşamba günü saat 15.00’de Cihangir’de Necati Özcihangirli’nin zeytinliğinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği, budaması, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.
Aynı gün saat 18:00’de Tuncay Alptekin’in kahvehanesinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.
Etiketler : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarım Dairesi, eğitim
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