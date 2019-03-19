TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Dikmen ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 20 Mart Çarşamba günü saat 15.30’da Cengiz Topel Ak’ın arazisinde üreticilerle toplanılarak, Tarım Dairesi tarafından kuru tarım yetiştiriciliği, bakımı, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.

Aynı gün saat 19:00’da Ahmet Derinay’ın kahvehanesinde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.