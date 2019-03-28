TARIM DAİRESİ EĞİTİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Tarım Dairesi eğitim çalışmalarına bu hafta Kalavaç köyü ile devam etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini, bu hafta Kalavaç köyü ile sürdürdü.

Bu çerçevede, 27 Mart 2019 tarihinde tahıl üretimi, ekiminden – hasatına kadar geçen süreç ve yaşanan sorunlar ile ilgili, eğitim gerçekleştirildi.