Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, 4-10 Mart tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal 3 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Yerli ürünlerde ise, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, ithal ürünlerden 25 numuneden, 22 numunenin temiz olduğu ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürüne rastlandığı bildirildi.

SVS Tic. Ltd. ve Bekir Cura’ya ait armutta limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği belirtilen açıklamada, ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği kaydedildi.

Açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Halil Kasap Paz. ait elmanın (golden) ise firmanın isteği üzerine menşeine iade edileceği ifade edildi.

Yerli ürünlerden, 17 numuneden, 15 numunenin temiz olduğu kaydedilen açıklamada, tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, Mağusa sakinlerinden İbrahim Saraç’a ait domateste tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün imha edildiği belirtildi.

Güzelyurt sakini Mehmet Gence’ye ait domateste ise, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği ifade edilen açıklamada, ürünün hasadının bir sonraki laboratuvar analizine kadar ertelendiği kaydedildi.