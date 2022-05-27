Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Tarım Dairesi 20- 26 Mayıs tarihlerinde yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Açıklamaya göre, kontrol edilen 21 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken, 13 yerli üründen birinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.
Ürün, Gaziveren sakinlerinden Yusuf Sönmez’e ait havuç olarak açıklandı ve ilgili ürünün imha edileceği bilgisi verildi.
Detaylı liste şöyle:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Golden Temiz
2 Kazım Altuncuoğlu İthal Armut Deveci Temiz
3 Kazım Altuncuoğlu İthal Çeri Domates Temiz
4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
6 Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz
7 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
8 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz
9 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
10 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Granny Temiz
11 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
12 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Temiz
13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
14 SVS Tic. Ltd. İthal Kalifornia Biber Temiz
15 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Domates Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
17 Bekir Cura İthal Armut Deveci Temiz
18 Bekir Cura İthal Domates Temiz
19 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
20 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz
21 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz
22 Hasan Alyakut Cengizköy Hasan Alyakut Temiz
23 Halil Çaktu Yeşilyurt Halil Çaktu Temiz
24 Yusuf Sönmez Gaziveren Havuç (Parsel 1)İmha
25 Engin Hürsen Bostancı Engin Hürsen Temiz
26 Muharrem Bilsin Bostancı Muharrem BilsinTemiz
27 Yoran Tarım ÜR. Bostancı Yoran Tarım ÜR.Temiz
28 Yoran Tarım ÜR. Bostancı Yoran Tarım ÜR.Temiz
29 Adem Çil Tatlısu Adem Çil Temiz
30 Adem Çil Tatlısu Adem Çil Temiz
31 Adem Çil Tatlısu Adem Çil Temiz
32 Adem Çil Tatlısu Adem Çil Temiz
33 Salih Tavukçu Akdoğan Salih Tavukçu Temiz
34 Yusuf Sönmez Gaziveren Havuç (Parsel 2)Temiz
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