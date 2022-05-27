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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

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Tarım Dairesi 20- 26 Mayıs tarihlerinde yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, kontrol edilen 21 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken, 13 yerli üründen birinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Ürün, Gaziveren sakinlerinden Yusuf Sönmez’e ait havuç olarak açıklandı ve ilgili ürünün imha edileceği bilgisi verildi.

Detaylı liste şöyle:

İsim                                       Yerli/ithal            Ürün                     Analiz Sonucu

1             Kazım Altuncuoğlu          İthal                       Elma Golden      Temiz

2             Kazım Altuncuoğlu          İthal                       Armut Deveci    Temiz

3             Kazım Altuncuoğlu          İthal                       Çeri Domates    Temiz

4             SVS Tic. Ltd.                        İthal                       Elma Stk.             Temiz

5             SVS Tic. Ltd.                        İthal                       Elma Golden      Temiz

6             Bekir Cura                           İthal                       Elma Granny      Temiz

7             Bekir Cura                           İthal                       Çeri Domates    Temiz

8             Bekir Cura                           İthal                       Elma Stk.             Temiz

9             Onbaşı İşlt. Ltd.                 İthal                       Armut S.M          Temiz

10           Onbaşı İşlt. Ltd.                 İthal                       Elma Granny      Temiz

11           Onbaşı İşlt. Ltd.                 İthal                       Elma Golden      Temiz

12           SVS Tic. Ltd.                        İthal                       Elma Granny      Temiz

13           SVS Tic. Ltd.                        İthal                       Elma Golden      Temiz

14           SVS Tic. Ltd.                        İthal                       Kalifornia Biber Temiz

15           Onbaşı İşlt. Ltd.                 İthal                       Domates             Temiz

16           SVS Tic. Ltd.                        İthal                       Domates             Temiz

17           Bekir Cura                           İthal                       Armut Deveci    Temiz

18           Bekir Cura                           İthal                       Domates             Temiz

19           Cahide Kılıç                         İthal                       Elma Stk.             Temiz

20           Cahide Kılıç                         İthal                       Elma Golden      Temiz

21           Cahide Kılıç                         İthal                       Armut S.M          Temiz

22           Hasan Alyakut                   Cengizköy           Hasan Alyakut   Temiz

23           Halil Çaktu                          Yeşilyurt              Halil Çaktu          Temiz

24           Yusuf Sönmez                   Gaziveren           Havuç (Parsel 1)İmha

25           Engin Hürsen                     Bostancı              Engin Hürsen     Temiz

26           Muharrem Bilsin              Bostancı              Muharrem BilsinTemiz

27           Yoran Tarım ÜR.               Bostancı              Yoran Tarım ÜR.Temiz

28           Yoran Tarım ÜR.               Bostancı              Yoran Tarım ÜR.Temiz

29           Adem Çil                              Tatlısu                   Adem Çil              Temiz

30           Adem Çil                              Tatlısu                   Adem Çil              Temiz

31           Adem Çil                              Tatlısu                   Adem Çil              Temiz

32           Adem Çil                              Tatlısu                   Adem Çil              Temiz

33           Salih Tavukçu                    Akdoğan             Salih Tavukçu    Temiz

34           Yusuf Sönmez                   Gaziveren           Havuç (Parsel 2)Temiz

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