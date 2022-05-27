Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi 20- 26 Mayıs tarihlerinde yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, kontrol edilen 21 ithal ürünün tamamı temiz çıkarken, 13 yerli üründen birinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Ürün, Gaziveren sakinlerinden Yusuf Sönmez’e ait havuç olarak açıklandı ve ilgili ürünün imha edileceği bilgisi verildi.

Detaylı liste şöyle:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Kazım Altuncuoğlu İthal Elma Golden Temiz

2 Kazım Altuncuoğlu İthal Armut Deveci Temiz

3 Kazım Altuncuoğlu İthal Çeri Domates Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

6 Bekir Cura İthal Elma Granny Temiz

7 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

8 Bekir Cura İthal Elma Stk. Temiz

9 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

10 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Granny Temiz

11 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Granny Temiz

13 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

14 SVS Tic. Ltd. İthal Kalifornia Biber Temiz

15 Onbaşı İşlt. Ltd. İthal Domates Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

17 Bekir Cura İthal Armut Deveci Temiz

18 Bekir Cura İthal Domates Temiz

19 Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

20 Cahide Kılıç İthal Elma Golden Temiz

21 Cahide Kılıç İthal Armut S.M Temiz

22 Hasan Alyakut Cengizköy Hasan Alyakut Temiz

23 Halil Çaktu Yeşilyurt Halil Çaktu Temiz

24 Yusuf Sönmez Gaziveren Havuç (Parsel 1)İmha

25 Engin Hürsen Bostancı Engin Hürsen Temiz

26 Muharrem Bilsin Bostancı Muharrem BilsinTemiz

27 Yoran Tarım ÜR. Bostancı Yoran Tarım ÜR.Temiz

28 Yoran Tarım ÜR. Bostancı Yoran Tarım ÜR.Temiz

29 Adem Çil Tatlısu Adem Çil Temiz

30 Adem Çil Tatlısu Adem Çil Temiz

31 Adem Çil Tatlısu Adem Çil Temiz

32 Adem Çil Tatlısu Adem Çil Temiz

33 Salih Tavukçu Akdoğan Salih Tavukçu Temiz

34 Yusuf Sönmez Gaziveren Havuç (Parsel 2)Temiz