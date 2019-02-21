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TARIM DAİRESİ VADİLİ KÖYÜNDE EĞİTİM VERDİ

TARIM DAİRESİ VADİLİ KÖYÜNDE EĞİTİM VERDİ

Tarım Dairesi’nden uzmanlar, Vadili köyünde eğitim verdi

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Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde Vadili’de tarla günü ve gece eğitimi düzenledi.

Tarım Dairesinden verilen bilgiye göre, uzmanlar dün düzenlenen eğitimde, zeytin yetiştiriciliği, budanması, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili bilgi verdi.

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