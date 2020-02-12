TARIM DAİRESİ'NDEN UYARI!

Tahıl alanlarında yabancı ot, hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama sezonu başladığını belirten Tarım Dairesi, bundan dolayı, tahıl arazileri içerisinden yenilebilir otlar toplanırken dikkatli olunması gerektiğini bildirdi…

Açıklamada, yenilebilir otların, ilaçlama yapılmamış tahıl arazilerinden toplanması, egzoz gazlarının yol açtığı ağır metal kirlilik nedeniyle yol kenarlarından veya yakınlarından toplanmaması gerektiğine vurgu yapıldı…