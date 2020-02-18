Tarım Dairesi’nden uyarı

Tarım Dairesi salyangoz ve sümüklü böcek ilacı olarak kullanılan hazır yemlerin, özellikle yaprağı yenen sebzeler ve enginardaki kullanımına dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Daire açıklamasında;

‘Salyangoz ve sümüklü böcek ilacı olarak kullanılan hazır yemlerin, özellikle yaprağı yenen sebzeler ve enginardaki kullanımına dikkat edilmelidir.

Yemlerin, yağmurdan veya sulamadan sonra bitkilerin arasına serpilerek ya da ıslatılıp öbekler halinde bitkilerin arasına yerleştirilmek suretiyle kullanılması tercih edilmelidir.

Ayrıca, gübre serpme aleti gibi makinelerle yemin, bitki üzerine atılmaması gerekmektedir.’ dedi.