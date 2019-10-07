TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞINDAN HAYVAN ÜRETİCİLERİNE SEMİNER
Süt Verimi Kalitesini Etkileyen Faktörler semineri
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından, hayvan üreticilerine yönelik eğitim programları çerçevesinde Vadili’de, Süt Verimi Kalitesini Etkileyen Faktörler konusunda seminer düzenlenecek.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 10 Ekim Perşembe günü saat 19.30’da Vadili’de Hüseyin Topal kahvehanesinde, Prof. Dr. Huriye Horoz Kaya tarafından Süt Verimi Kalitesini Etkileyen Faktörlere ilişkin seminer verilecek.
Seminer, Dr. Zeliha İmamzade, ağıllarda kara sinek ve gübre mücadelesi konusunda eğitim verecek.
Etiketler : Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, seminer
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