TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BÜTÇESİNE ONAY

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde dün akşam Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi onaylandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali,sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki yılın, kronikleşmiş sorunlarımızın çözülmeye başladığı ve toplumsal huzurumuzun arttığı bir yıl olması için canla başla çalışmaya devam edeceğiz”dedi.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan komitesi, 2019 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını madde madde görüşmeyi bugün de sürdürecek.