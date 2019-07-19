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TARIMSAL KİRA MÜRACAAT ALIM SÜRESİ UZATILDI

TARIMSAL KİRA MÜRACAAT ALIM SÜRESİ UZATILDI

Tarımsal kira müracaat alımları 31 Temmuz’a kadar uzatıldı

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İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü, 13 Mayıs tarihinde başlanıp 19 Temmuz’da son bulan 2019-2020 dönemi yıllık tarımsal kira müracaat alımlarının 31 Temmuz’a kadar uzatıldığını duyurdu. 

İçişleri Bakanlığı İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yoğun talep nedeniyle uzatılan müracaatların İskân ve Rehabilitasyon Dairesi’nin Kaza Tarımsal Şube amirliklerine şahsen yapılması gerektiği kaydedildi. 

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