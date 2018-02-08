Tarkan baba oluyor. 2016 yılında Pınar Dilek ile evlenen Tarkan, sosyal medya hesabından baba olacağını açıkladı. İşte milyonların hayran olduğu Tarkan'ın paylaştığı mesaj...

Tarkan baba olacağını açıkladı! İşte sosyal medyadan yayınladığı o mesaj...

Milyonların hayran olduğu Tarkan'dan müjde geldi. Uzun süredir 'eşiniz hamile mi?' sorularını duyan Tarkan, cevabını sosyal medya hesabından verdi. İşte o mesaj...

TARKAN BABA OLACAĞINI BÖYLE DUYURDU

Tarkan baba olacağını açıkladığı videosunda şunları söyledi:

"Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de hergün soruyorlar "doğru mu değili mi?". 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de."

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