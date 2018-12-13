Tarkan, Cem Yılmaz'ın filminde!

Ünlü şarkıcı Tarkan sosyal medya hesabından paylaştığı video üzerinden verdiği mesajla takipçilerini meraklandırdı.

Tarkan sabahın erken saatlerinde çektiği instagram videosunda çok heyecanlı olduğunu ve bir çekime gittiğini söylerken bunun bir klip çekimi olmadığını belirterek takipçilerini daha da heyecanlandırdı.

Ünlü şarkıcının, ‘çok yakında’ notuyla paylaştığı videosuna takipçileri tarafından çok sayıda yorum ve beğeni geldi. Daha önce Megastar'ınCem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler' isimli projesinde rol alacağı iddia edilmişti. Takipçileri de bu videoyu Tarkan'ın Cem Yılmaz'la birlikte rol alacağı şeklinde yorumladı.