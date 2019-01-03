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  3. TARTIŞTIĞI KİŞİNİN YÜZÜNE ÇATAL SAPLADI!
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN YÜZÜNE ÇATAL SAPLADI!

TARTIŞTIĞI KİŞİNİN YÜZÜNE ÇATAL SAPLADI!

Şok!

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Girne’de dün gece, N.E. (E-48) ve İzzet Önal arasında çıkan tartışma sonucu, N.E, İzzet Önal’ın yüzüne yumruk vurduktan sonra tasarrufunda bulunan yemek çatalını Önal’ın sol gözünün altına sapladı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, zanlı N.E. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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