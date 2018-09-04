"Taş gibiyim!"
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Eşinin ihanet haberleriyle sık sık gündeme gelen şarkıcı Kibariye, Kıbrıs konserinde "Gencim, güzelim hala taş gibiyim" diyerek adeta gönderme yaptı.
Kendinden 21 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın ihaneti ve borçlarıyla zor günler geçiren Kibariye, önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Konserde "Gencim, güzelim hala taş gibiyim" diyen Kibariye adeta hakkında konuşan kişilere gönderme yaptı.
"HALA TAŞ GİBİYİM"
Güçlü sesi ve başarılı yorumuyla izleyicileri büyüleyen Kibariye, "Bir tek sesimle para kazanıyorum bana dua edin Allah beni sizin başınızdan sizi de benim başımdan eksik etmesin" dedi. "Gencim güzelim hala taş gibiyim" diyerek yıllara meydan okuyan şarkıcı yaptığı esprilerle kendisini dinlemeye gelen sevenlerini güldürmeyi başardı.
"BİLMEM NELER İÇİN YUVAMI YIKMAM"
Eşinin harcamaları yüzünden ev kredisini ödeyemediği söylentilerine ve evliliğine dair açıklamalar yapan Kibariye, "Şükür, çalışıyorum ve eksiklerimi alıyorum. Bazı sıkıntılar oldu ama hepsi geçti, gitti. Ben ve çocuğum mutluyuz. Babası, evlenirken kızımın kırmızı kurdelesini bağlayacak. Hiçbir zaman 'bilmem neler' için yuvamı yıkmam. Önemli olan, hataları tekrarlamamaktır. Evliliğime sahip çıktım. Yuvayı dişi kuş yaparmış. Romanca'da şöyle derler; 'Kofti bir durum yok her şey sebai dü...' Yani iyi." diyerek iddialara son noktayı koymuştu.
Etiketler : Kibariye
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