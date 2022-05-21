Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcılığına, Oktan Türe atandı.

Yüksek Adliye Kurulu, “Anayasa’nın 159′ uncu Maddesinin (1). Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Yasası”nın Malların Tazmini, Takası 11 (1) (A) maddesine ve İadesi Yasası’nın 11 A maddesine dayanarak Cumhurbaşkanı tarafından önerilen kişilerden Oktan Türe’yi 6 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkan Yardımcılığına atadı.

Atama kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.