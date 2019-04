TAŞKENT YARALARIN SARILMASINI BEKLİYOR!

Yeni Bakış'tan Süreyya Özdemir'in haberine göre; Taşkent’te yaşanılan felaketin ardından bölge adeta savaş sonrası bir görünüme büründü. Çamurlu sularla dolan evler, akıtan tavanlar, suyun şiddetiyle parçalanan asfalt yollar ve büyük bir mağduriyet yaşayan köylüler...

Taşkent’te yaşanılan felaketin ardından konuşan mağdur vatandaşlar, yağan şiddetli yağışların ardından henüz hasar tespitinin yapılmamasına isyan ettiler. yağışların ciddi hasarlar bıraktığını belirten vatandaşlar, bölgeye cumhurbaşkanının ve yetkililerin geldiğini ifade ettiler.

“Bir an önce perişanlıktan kurtulmak istiyoruz”

Birtakım vaatlerin verildiğini ifade eden vatandaşlar, bir an önce yaşadıkları perişanlıktan kurtulmak istediklerini dile getirdiler. Taşket bölgesindeki bazı mağdur vatandaşlar ise olay gecesi yaşadıklarını anlattılar.

“Tavanların çökmesi an meselesiydi”

Vatandaş, “Yağan şiddetli yağışların etkisiyle evin her tarafı akmaya başladı ve tavanların çökmesi an meselesiydi. Suların tavandan aşağı inebilmesi için delikler açtık. Dünden beridir belediye bakanı evime gelemedi, muhtarı aramama rağmen hiçbir şekilde iletişim içerisinde olamadık. Korkudan dolayı sürekli polisi, muhtarı arar oldum. Evin içinde oturabilecek bir yerimiz bile yok, her yerden akan sular nedeniyle ciddi anlamda mağdur olduk. Fakat bu konuda en üzüldüğüm nokta ise, yetkililerin kapıların önünden geçerken ilk fırsatta gelip ilgilenmemeleri oldu” dedi.

“Çifte stantart uygulandı”

Mağdur vatandaşların birçoğu yaşanılan felaket karşısında çifte standart uygulandığını ifade ederek yetkililerin bu tutumunu kınadı. Vatandaşlar, “Biz bu felaketten yaralandık fakat yaramızı saran hiç kimse yok. Defalarca belediye başkanını aramama rağmen geri dönüş yapmaması da değerimizi gözler önüne sermektedir. Umarım en kısa zamanda bizlere destek verilir de perişanlığımız biter” diyerek yardım istediler.

Davut Çakıcısoy: Henüz hasar tespitimiz yapılmadı

“Yaşadığımız felaketten sonra sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanımız ve muhtarımız hasarı olan evleri tek tek gezdi. Bununla birlikte belediye başkanıyla elimizden gelen her şeyi yapacağız denilerek vaatlerde bulunuldu. Fakat yaşadığımız kötü durum yağmurdan değil doludan dolayı zarara uğrattı.

Şiddetli dolu yağışı nedeniyle benimle birlikte bazı evlerin çatıları düşmeye başladı. Evlerin içi su doldu. Bu olayda can kaybı yaşanmaması nedeniyle içim bir nebze rahat. Şu an için hasar tepistimiz yapılmadı fakat bugünden itibaren hasar tespitinin yapılmasıyla birlikte bu sıkıntılı durumdan bir an önce kurtulmayı istiyoruz. Çünkü evimizde ne yatacağımız ne de oturacağımız yerimiz kalmadı.”

Zerrin Fırtına: Böyle bir durumda hiç kimsenin ayırt edilmemesi gerekliydi”

“Yaşadığımız felaket geçtiğimiz akşam saat 2 sularında başladı. Yağmurdan ziyade yağan dolular nedeniyle, göz gözü görmüyordu. Yağışlarla birlikte elektiriklerin de kesilmesi deyim yerindeyse felakete felaket kattı. Kimseye ulaşamadım kimseden yardım isteyemez durumdaydım.

Gök gürültüsü ve aşırı yağış nedeniyle, korkudan oturup sabaha kadar dua ettim. Bir tanıdık sayesinde evlatlarıma ulaştım. Bu arada da yağan şiddetli yağışların etkisiyle evin her tarafı akmaya başladı ve tavanların çökmesi an meselesiydi. Suların tavandan aşağı inebilmesi için şiş yardımıyla tavanlarda delikler açtık. Dünden beridir belediye başkanı evime gelemedi, muhtarı aramama rağmen hiçbir şekilde iletişim içerisinde olamadık. Korkudan dolayı sürekli polisi, muhtarı arar oldum. Evin içinde oturabilecek bir yerimiz bile yok, her yerden akan sular nedeniyle ciddi anlamda mağdur olduk. Fakat bu konuda en üzüldüğüm nokta ise, yetkililerin kapıların önünden geçip giderek ilgilenmemeleri oldu. Belediye başkanımız Yüksel Bey’le iletişim kurmam çok zor olduğu için de ciddi anlamda stres yaşadım. Biz, bazı haberleri bile tv aracılığıyla öğrendik, bu konudaki duyuruların bizzat bizlere yapılması gerekirken duyurulara tesadüfen ulaşmak ciddi anlamda kötü bir durum. En sonunda köprü üzerinden giderken muhtar ve belediye başkanıyla yüz yüze konuşabilme fırsatı bularak derdimi anlattım. Hasar tespitimiz bugünden itibaren yapılmaya başlanacak fakat bizler geçtiğimiz akşamdan beri bu evin içerisinde perişan bir halde duruyoruz. Yetkililerin ve muhtarın karşısında kendi durumumu da ifade ettim, bunlarla birlikte yetkililerin aracından inmeyerek evlerin önünde gezmesi de ayrı bir durumdu. İnsanların perişanlığı mağdurluğu bile kişiye göre seçilmektedir. Bu olumsuz olayı bu bölgedeki birçok kişi yaşadı. Ben isterdim ki bir köylü olarak, böyle bir durumda hiç kimse ayırt edilmeden gereken destek verilsin. Bizi yönetenlere biz saygı duyuyorsak, onların da bizlere yardım etmekle mükellef olduğu kesindir. Ben dışarı çıkıp Cumhurbaşkanını durdurmasaydım benim durumum bilinmeyecekti. Bu memleketin vatandaşıysam ve aynı zamanda bu memlekette şehit değil, şehitler verdiysem o zaman beni de korumak mecburiyetindedir.”

Emine Cangül: Yetkililerle konuşabilme fırsatı bulamadık

“Yaşanılan felekatten sonra bölgemize gelen yetkililerle konuşabilme fırsatı bulamadık. Benim evime yağan şiddetli yağış nedeniyle tepedeki topraklar geldi yığıldı. Ciddi anlamda balçık içinde kaldım. Evimin şu an her köşesi akıtıyor. Bu soğuk kış gününde bizlere gereken destek bir an önce sağlanmalıdır.”

Ali Nalbantoğlu: Çifte standart bizi daha çok yaralıyor

“Hiçbir yetkili evime gelip de durumumu görmedi. Felakette aracım taş yığınlarının altında kaldı ve tek yardımcı olan belediye çalışanları oldu. Yaşadığımız felaket karşısında yetkililerin hiçbirinden şefkat görmedik. Yalnızca kendi yandaşlarının peşinden koşularak belli başlı insanlara yapılan destekler nedeniyle mağdur oluyoruz.

Bizler de bu felaketten yaralandık fakat yaramızı saran hiç kimse yok. Defalarca belediye başkanını aramama rağmen geri dönüş yapmaması da değerimizi gözler önüne sermektedir. Umarım en kısa zamanda bizlere destek verilir de perişanlığımız biter.”