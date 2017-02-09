TAŞKENT’TE FECİ KAZA!
Taşkent’te feci kaza!
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Taşkent – Haspolat arasında meydana gelen kaza görenleri korkuttu.
İçerisinde 5 kişinin bulunduğu FN878 plakalı araç Haspolat yönünde seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Yan durabilen araçta sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkarabildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevkedildi. Olay yerinden edilen ilk bilgilere göre yaralıların durumu iyi…
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