Taşkent’te kaza!

Taşkent-Haspolat anayolunda bugün öğle saatlerinde meydana gelen tarafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza Adile Tuncay’ın FN 878 plakalı jip aracıyla Taşkent’ten Haspolat’a doğru giderken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi.

Bankete düşen araç yan devrilerek durdu.

Kazada araç sürücüsü Adile Tuncay ile araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kaza yerine giden anbulansla hastaneye kaldırılarak müşade altına alındı.