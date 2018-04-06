TAŞKÖY VE SINIRÜSTÜ'NDE YANGIN!
Yangın!
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Taşköy’de, dün saat 13.00 sıralarında Mustafa Maraşlı’ya ait arazide henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi.
Çıkan yangın soncu 7 zeytin ağacı, 5 alıç ağacı kısmen, 13 adet 6 metre uzunluğunda sulama borusu ile kuru otlar tamamen yanarak zarar meydana geldi.
Öte yandan, dün Sınırüstü’nde 12.00 sıralarında Kıraç mevkiinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.
Polis açıklamasına göre, yangın sonucu 70 dönümlük alanda, 70 akasya ve 210çam ağacı yandı.
Yangınlar itfaiye tarafından söndürüldü.
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