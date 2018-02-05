TAŞLICA’DA CESET BULUNDU
Koyun beklerken hayatını kaybetti
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Polis, 44 yaşındaki Veli Çelik’in öğle saatlerinde Taşlıca bölgesinde ölü olarak bulunduğunu bildirdi.
Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasında, ceset üzerinde darp izine rastlanmadığı, otopsi için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı kaydedildi.
Veli Çelik’in, ovada koyun beklediği sırada kalp krizinden hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor
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