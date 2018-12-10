Tatar, Ankara’da temaslarda bulunuyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve Genel Sekreter Hasan Taçoy, dün geldikleri Ankara’da temaslarına bugün başlayacaklar.

Tatar ve Taçoy, temaslarına başlamadan bugün ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret ettiler. Mozoleye çelenk koyduktan sonra saygı duruşunda bulunan Tatar,daha sonra Misak- ı Mlli Kulesine geçerek Anıtkabir Özel Defterini de imzaladı.

Tatar, Ulusal Birlik Partisi adına Genel Başkan sıfatıyla huzurlarında bulunduklarını belirterek şunları kaydetti. ” Ulusal Birlik Partisi amaçlarına ulaşmada sizin ilke ve devrimlerinizden, milliyetçilik anlayışınızdan, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma aşkınızdan, Türk Ulusunun tarihi, milli ve manevi değerlerinden ilham alacağını tüzüğüne koymuş bir partidir.

Ulusal Birlik Partisinin temel amacı, Kıbrıs Türk Halkının Türk İstiklal Savaşını örnek alarak verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesi sonucu Anavatan Türkiye’nin destek ve himayesinde kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi ilelebet yaşatma yüceltme Devletimizin kalkınmasını sağlamaktır. “. Dünyanın Kıbrıs’ta varolan gerçekleri görmediğine, Rum komşuların bizlerle dil, yaşayabilir, siyasi eşitliğe dayalı Anavatan Türkiye’nin etkin ve filli garantisinin devam edeceği yeni bir ortaklık devletine yanaşmadığına dikkati çeken Tatar şöyle devam etti. ” Rum tarafı görüşme süreçleri ile bizleri oyalıyor. Bu durum ise, Kıbrıs Türk halkının haksız bir şekilde mağdur edilmesinin devamına yol açıyor.

UBP olarak bu durma seyirci kalmamız söz konusu olamaz. Anavatan Türkiye ile birlikte hareket ederek Kıbrıs Türk Halkı’nı hak ettiği noktaya mutlaka taşıyacağız..” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar ve Genel Sekreter Taçoy, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye saati ile saat 12.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek. Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konutta öğle yemeğinde biraraya gelecekler.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile de saat 15.00’te görüşecek olan Tatar ve Taçoy, saat 18.00′ de de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile görüşecekler.