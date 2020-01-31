TATAR AP'Yİ PROTESTO ETTİ!

Başbakan, “Bir Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’nda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı olduğuna dikkati çekti ve olayı kınadı.

Başbakan Tatar açıklamasında “Önce Rum Yönetimi’nin koruması altındaki ELAM 15 Kasım ‘da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını yaktı, şimdi de Avrupa Parlamentosu’nda ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yunan milletvekili Türk Bayrağı’nı yırttı.Bunlar tesadüf değildir” vurgusu yaptı…

Türk halkının ELAM ile Altın Şafak kullanılarak tahrik edilmeye çalışıldığını belirten Tatar, “Birileri bulanık suda balık avlama hayali kuruyor ama boşuna.

Türk bayrağı hepimizindir. Türk bayrağı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları her yerde dalgalanmaya devam edecektir” dedi…

Tatar, Rum-Yunan ikilisinin ne isterse yapsın, kiminle hangi bağı isterse kursun “mavi vatandaki” haklardan asla taviz verilmeyeceğini anımsatarak şöyle devam etti:

“Kalleşçe yapılanların dışında kimsenin Türk ulusunun, bağımsızlığının egemenliğinin, özgürlüğünün, güvenliğinin sembolü Türk bayrağına elini sürmesi mümkün değildir. Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırıdır.

Olayı kınıyor, Avrupa Parlamentosunu faşist Yunan milletvekilinin bu tutumu karşısında ciddi bir tepki ortaya koymamasını protesto ediyorum.

Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, ELAM ve Altın Şafak gibi faşist partileri kullanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne saldırıp bundan sonuç elde etmeye çalışmaları asla bir sonuç vermeyecektir”