TATAR 'AYAR' KELİMESİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Başbakan Ersin Tatar TAK ve BRT'ye konuştu: “UBP ve HP’nin Kıbrıs konusuna bakış açısı çok benzeşiyor. Özersay’la uyumlu çalışacağız. Ayar kelimesini Cumhurbaşkanı’nı terbiye etme noktasında söylemedim. Görüşlerini değerlendirmesi gerektiğini ifade ettim”