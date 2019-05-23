TATAR 'AYAR' KELİMESİNE AÇIKLIK GETİRDİ
"Ayar kelimesini Cumhurbaşkanı’nı terbiye etme noktasında söylemedim"
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Başbakan Ersin Tatar TAK ve BRT'ye konuştu: “UBP ve HP’nin Kıbrıs konusuna bakış açısı çok benzeşiyor. Özersay’la uyumlu çalışacağız. Ayar kelimesini Cumhurbaşkanı’nı terbiye etme noktasında söylemedim. Görüşlerini değerlendirmesi gerektiğini ifade ettim”
Etiketler : Ersin Tatar, ayar kelimesi, açıklama
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