Tatar: Burada Türk askeri olmasaydı Suriye’den beter olurdu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Haber Global canlı yayınına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Adada Türk askeri olmazsa çok kan döküleceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, AB’nin; “Adada Türkiye’ye yer yok” dediğini ifade etti.

“Bu hiç kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bunun anlamı, Türkleri yok etmek ve adadan dışlamaktır. Burada Türk askeri olmasaydı, Suriye’den beter olurdu” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisine göre medeniyet anlayışının, Türkleri yok etmekten geçtiğinivurguladı.

Rumların niyetinin adayı Türklerle paylaşmamak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği destekle bütün dünyaya karşı mücadeleyürütüldüğünü kaydetti.

Kıbrıs’ta eski sisteme artık dönüş olmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir devlet olduğunu ve söz hakkını kullanacağını kaydetti.

Tatar “Lozan Antlaşması diyor ki, Kıbrıs’ta iki ayrı taraf vardır. İngiltere bu duruma sessiz kalıp hiçbir zaman görevini yapmadı. Rumlar katliam yaparken onlar seyretti. Tarafsız olmaktan ziyade, Rumları destekleyen bir tavır sergiledi. İngiltere hep seyirci ama ABD beni aşar. ABD, Türkiye Cumhuriyeti egemenliğinden rahatsız olabilir. Bizim arkamızda Türkiye Cumhuriyeti var” diye konuştu.

Katliamdan geçen bir halk olarak Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüyle barışı korumak zorunda olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, silah ambargosu kararının bir yıllığına kaldırılmasının ardından Rum yönetimiyle bir temasım olmadığını, Güney Kıbrıs’ta da kimsenin mutlu olmadığını söyledi.

Maraş açılımıyla iki yılda çok şey başarıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar,“Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle yapılacak olan hizmetlerle oranın geliştirilmesi en büyük temennimizdir. KKTC‘ye direkt uçuşlar konusunda da bazı dost ülkelerin cesur adımlar atmasını isteriz” diye konuştu

BRT