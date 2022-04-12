Tatar: “Farklı mecralardan gelir oluşturabilmek gerek”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ve yönetim kurulu üyelerini kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan bu ziyaretten dolayı duyduğu mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; özgür gazeteciliğin, çalışma ve gayretle halkın sesini yansıtmak olduğunun önemine işaret etti.

Medya etiğinin önemine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, fikir özgürlüğü adı altında hakaret ve karalamaya yönelik yapılan yayınlara dikkat çekerek “Saygı çok önemlidir. Hakarete ve ideolojik kavgaya dönüştüğünde işin tadı kaçar. Her şeyin medya etiği anlayışıyla sürdürülmesinde fayda vardır” şeklinde konuştu.

“Farklı mecralardan gelir oluşturabilmek gerek”

Ekonomik olarak bağımsız, reklama dayalı ve farklı mecralardan gelir oluşturabilmek gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle pandemi döneminde daralan ekonominin ve Rusya-Ukrayna savaşının, dünyada olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılara yol açtığını söyleyerek hep birlikte bir mücadele içinde olduğumuzu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar önemli olanın, sosyal medya, yeni iletişim kanalları ve birtakım projelerle genç nesile ulaşabilmek olduğunu belirtti.

“Yaratıcı gençlere ihtiyaç vardır”

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü; “Uydu yayınları, yüksek tirajlı gazeteler rekabet ortamında, sosyal medya karşısında yenildi. Esas iş, sosyal medyada dönmektedir ve bu daha fazla sürdürülebilir bir yapıdadır. Okuyucuya, sosyal medya kullanan insanlara kim daha fazla erişebilirse onun mesajı daha etkili olur. O etkili mesaj da daha fazla reklam bulabilir.

Önemli olan bunları düzenleyebilmektir. KKTC’deki medya sektörünün denetlenebilmesi, ona göre okuyuculara ve dinleyicilere doğru sesin ve doğru mesajın gitmesi gerekir. Bu hem bağımsızlık, hem çok seslilik, hem de demokrasiyle bilgi akışı bakımından her toplum için önemlidir. Bunu yapacak olan bizim insanımızdır. Medya ve iletişim okuyan çok sayıda gencimiz vardır. Bu sektörde eskiye göre yaratıcı kişilikleri ve özgün üslupları ile gerek radyo ve televizyonda, gerekse sosyal medyada okuyucu ve dinleyici bulabiliyorlar. Yaratıcı gençlere ihtiyaç vardır.

Gençlerin kurum ve kuruluşlarda eğitilmesinin, tecrübe kazanmasının gelecek nesillere fayda sağlayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde bütün bu çalışmaların daha şeffaf bir şekilde, insanların hep birlikte izleyeceği, dinleyeceği ve saygı duyacağı bir medyanın oluşabilmesi, bizim özlediğimiz bir durumdur. Saygı çok önemlidir. Hakarete ve ideolojik kavgaya dönüştüğünde işin tadı kaçar. Her şeyin medya etiği anlayışıyla sürdürülmesinde fayda vardır. Medya sektörünün KKTC’de daha da gelişeceğine inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Tatar’a rapor sunuldu

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Emin Akkor ise konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek gazeteciler birliği yönetim kurulunun, AB nezdinde yürüttüğü bir projenin olduğunu ve ülkemizde gazeteciliğin daha iyi koşullarda sürdürülebilmesi için neler yapılması gerektiğini içeren raporu Cumhurbaşkanı Tatar’a sundular.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Basın, Yayın, Arşiv ve Araştırma Danışmanı Aydın Akkurt ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.