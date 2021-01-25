Tatar, Guterres ile görüştü
Tatar, Guterres ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres bu akşam telekonferans aracılığıyla görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol’un açıklamasına göre Tatar- Guterres görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.
Telekonferans aracılığıyla gerçekleştirilen görüşmede müzakere heyeti de hazır bulundu.
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