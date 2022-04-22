Tatar, Hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün CTP ile görüştü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümeti kurma görevini vermeden önce siyasi parti başkanlarıyla görüşmelerine bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile devam etti.

Tatar, saat 11.30’da Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar dün de YDP, HP ve DP siyasi parti başkanlarıyla görüşmüştü.

BRT