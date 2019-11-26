TATAR, İSTANBUL VE STRAZBURG YOLCUSU...
Başbakan Tatar İstanbul ve Strazburg yolcusu
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Başbakan Ersin Tatar, İstanbul ve Strazburg’a gidiyor.
Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Tatar, Uluslararası İşbirliği Platformu’nun davetlisi olarak 10. Boğaziçi Zirvesi’ne katılmak ve açılış konuşmasını yapmak üzere bugün saat 15:00’de İstanbul’a gidecek.
Başbakan Ersin Tatar, İstanbul’daki temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam Strazburg’a geçecek.
Tatar, Strazburg’daki temaslarını tamamlamasının ardından 29 Kasım Cuma günü yurda dönecek.
Etiketler : Ersin Tatar, İstanbul, Strazburg
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