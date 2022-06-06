Tatar: KKTC, Türkiye ile birlikte kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis’in açıklamalarına yanıt verdi.

Tatar, Rum lider Nikos Anastasiadis’in haddini aşan ve kontrolsüz beyanlarla, sadece Kıbrıs Türk halkına hakaret etmekle kalmayıp kendi kendini itibarsızlaştıran bir hale dönüştüğünü ifade ederek, “Anastasiadis, Ada’nın tek sahibi edasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ikili ilişkilerine dahi karışma hakkını kendinde görmekte ve oluşturduğu bu sanal kurgu, gerçekmiş gibi hareket edebileceğini düşünmektedir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının; Kıbrıs Rum liderliğinin 1963’ten beri nefes almasına dahi izin vermeme pahasına sürdürdüğü insanlık dışı izolasyon politikası altında haksızca ezilmeye çalışıldığını belirten Tatar, şunları kaydetti:

“KKTC, her koşulda yanımızda olan ve hiç bir desteği esirgemeyen Anavatanımız Türkiye ile birlikte 1963 yılından beri Kıbrıs Türk halkına karşı uygulanan insanlık dışı izolasyon ve kısıtlamalara karşı mücadeleye devam edecektir.

Devletler arası bir ikili protokol olan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü, özellikle Covid-19 ve Ukrayna’daki savaşın ağır etkilerini tüm dünya ile birlikte hissetmekte olduğumuz bu dönemde, halkımızın yararına olacak icraatların geliştirilmesinde büyük öneme haizdir.

Yapmış olduğu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere ekonomimizi geliştirme amacıyla hazırlanan bu protokolün, Anastasiadis’i çok rahatsız ettiği görülmektedir. Rum liderin tercihi, Kıbrıs Türk halkının ekonomik zorluğunun artması, özellikle en önemli sektörlerimizden biri olan turizmin bundan kötü etkilenmesi ve böylelikle kendilerine, yani Rum tarafına muhtaç duruma düşmemizdir.

Hükümetimiz, Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle yaşanan ekonomik dar boğazdan çıkış için canla başla elinden geleni yapmaya çalışmaktadır. Bundan rahatsızlık duyup yapılan çalışmaları bambaşka boyutlara çekme suretiyle propaganda malzemesi olarak kullanmaya çalışmak, gerçek Rum zihniyetinin yeni bir yansımasıdır.

Belli ki Anastasiadis kendi yakın çalışma arkadaşlarından oluşan üç Rum lider adayına propaganda malzemesi sağlamakla kendini görevlendirmiştir. Yakın zamanda seçim sürecine giren Kıbrıs Rum tarafının gerçek yüzü her geçen gün daha da netleşecektir.

Uluslararası topluma da bu noktada şu çağrıyı yapmak isteriz: Kıbrıslı Rum lider adaylarının söylemlerini yakından takip ediniz. Bu size Kıbrıs Rum mevcut liderliğinin ve muhtemel bir sonraki liderinin Kıbrıs Adası, Kıbrıs sorununun geleceği ve bölgemize dair vizyonları hakkında net mesajlar verecektir”