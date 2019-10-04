TATAR, NARİN FERDİ ŞEFİK İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile görüştü. Görüşmede, yargıç sayısı, yargıçlarda emeklilik yaşı ile mahkemelerdeki altyapı eksiklikleri ele alındı.

Görüşmeye Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da katıldı.

Başbakan Tatar görüşmede, hükümetin yargıç sayısı, yargıçlarda emeklilik yaşı ile mahkemelerdeki altyapı eksikliklerini değerlendirdiğini ve sıkıntıların aşılması yönünde gerekenin yapılacağını söyledi.

Tatar, “Anayasa değişikliği gerekiyorsa, sizin de tavsiye ve katkılarınızla bu düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapmamızda fayda var. Çünkü halkoyuna gitmesi gerekiyor” dedi.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik de, şikayet ve talepler üzerine görüşmeyi gerçekleştirdiklerini belirterek, işbirliğinin önemine işaret etti.